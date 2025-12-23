Ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο στο Ηράκλειο και συνελήφθη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Σεξουαλική παρενόχληση Ανήλικος Σύλληψη

Το περιστατικό συνέβη σε δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού

Αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου όταν ηλικιωμένος παρενόχλησε ανήλικο.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας σε δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού, όταν ένας 70χρονος είδε έναν 13χρονο και του έκανε άσεμνες χειρονομίες, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Το αγόρι σε κατάσταση σοκ ενημερώνει τους γονείς του οι οποίοι το κατήγγειλαν στις Αρχές. Άμεσα οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

