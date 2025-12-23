Μητσοτάκης στο υπουργικό για αγρότες: Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς, τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η Τροχαία

Παράδοξο κάποιοι να μιλούν χωρίς να συζητούν, σημείωσε ο πρωθυπουργός - «Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο εμπόριο και στις μεταφορές» - Τι είπε για τη στήριξη των εισοδημάτων, τη συμφωνία για τους νέους συρμούς στον σιδηρόδρομο και τη νομιμότητα







Το ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες ότι «η κυβέρνηση δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς» επισημαίνοντας «το παράδοξο κάποιοι να μιλούν χωρίς να συζητούν» έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , με την εισήγησή του στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο για το 2025.Με αφορμή, δε, την έξοδο των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα ξεκαθάρισε ότι «τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει τροχαία» και η ασφάλεια των ταξιδιωτών «είναι πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».Όπως τόνισε, μάλιστα, «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μεροληπτήσει» επαναλαμβάνοντας ότι «το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια».Υπενθύμισε, επίσης, ότι «μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε εξάλλου δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ» καθώς και ότι «από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν»Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο εκφράζοντας την ελπίδα ότι «οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα εκτονωθούν», θυμίζοντας ότι «και χθες έγιναν εκταμιεύσεις και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε εξάλλου δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ύψους 3, 8 δισεκατομμυρίων ευρώ». «Όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια καθώς όπως είχαμε πει ήταν μια σύνθετη διαδικασία η οποία γινόταν εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα».Συνεχίζοντας για τους αγρότες ο πρωθυπουργός είπε ότι «έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην Ευρωπαΐκή Ένωση. Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς».«Αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν αποφασίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν αλλά και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους και θέλω να είμαι απολύτως σαφής τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει τροχαία και είναι πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.Κάνοντας αναφορά, δε, «σε όσους προτιμούν το παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν», ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια».Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι που βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών»

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι «από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ».



Με αφορμή, μάλιστα, «το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας» ο πρωθυπουργός στάθηκε «στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε να μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι το 2027 θα ξημερώσει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί, αισθάνομαι πια αρκετά ασφαλής ότι το σχέδιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει μπορεί να υλοποιηθεί».



Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ «καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες» προσθέτοντας ότι «στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια».



«Το λέω αυτό γιατί οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε και πόσο ασταθής ο κόσμος γύρω μας» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.



Κλείνοντας χαρακτήρισε «έτος πλήρους κυβερνητικής δουλειάς το 2026» προαναγγέλλοντας «πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές όπως η αρχή για την προστασία του καταναλωτή, η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και η συνέχιση της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στα ζητήματα της μετανάστευσης. Έχουμε πολύ δουλειά και το 2026 μπροστά μας»





Η ατζέντα



Την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων ανά υπουργείο θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα παραχωρήσουν και αναλυτική συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου είναι 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα που τα υπουργεία καλούνται να φέρουν εις πέρας.



Στο σημερινό υπουργικό οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία, ενώ για το πρώτο υπουργικό του 2026 πήρε παράταση η εισήγηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για παρεμβάσεις με γνώμονα το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο Αττικής.