Μπλόκα: Ιδού τι θα έπρεπε να κάνει η Πολιτεία και η Αστυνομία και δεν το κάνουν

Πέρα από το πολιτικό και κοινωνικό σκέλος των κινητοποιήσεων και το αν τα αιτήματα είναι δίκαια ή όχι, υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους δρόμους, καθώς και ποιες ενέργειες οφείλει να κάνει η Πολιτεία μέσω της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως σαφής ως προς τη χρήση των δρόμων. Οι οδοί δημόσιας κυκλοφορίας προορίζονται αποκλειστικά για τη συνεχή και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών. Κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει, διακόπτει ή καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία θεωρείται παράνομη. Η κατάληψη δρόμων με σταθμευμένα οχήματα, αγροτικά μηχανήματα ή άλλα μέσα, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, συνιστά σοβαρή παράβαση, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο γίνεται.

Η παρακώλυση της κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως πράξη που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει διοικητικές κυρώσεις, όπως χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας, ενώ σε περιπτώσεις εκτεταμένου ή παρατεταμένου αποκλεισμού δρόμων προβλέπεται και ποινική αντιμετώπιση με βάση τη γενική ποινική νομοθεσία...





