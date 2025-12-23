Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου, διακοπή κυκλοφορίας από την τροχαία
Ακινητοποιημένα τα διερχόμενα αυτοκίνητα - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, το πρωί της Δευτέρας 23/12 με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- στο αυτοκίνητο ενώ κινούνταν επί της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου.
Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το μέτωπο.
Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της Google.
Η τροχαία διέκοψε και την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων για την ασφάλεια των οδηγών.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025
