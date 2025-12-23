Μέσα μαζικής μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τα Χριστούγεννα στην Αττική

Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια των ΜΜΜ στην Αττική για τα Χριστούγεννα, ποιες γραμμές τροποποιούνται, τι ισχύει για τις αργίες

τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ να ανακοινώνουν τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις μετακινήσεις των πολιτών.



Δείτε αναλυτικά τι αλλάζει στα δρομολόγια Το πρόγραμμα για Χριστούγεννα και την δεύτερη ημέρα των εορτών Για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα (Πέμπτη 25/12) αλλά και τη δεύτερη ημέρα των εορτών (Παρασκευή 26/12), ισχύουν τα εξής:



Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ) θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Αυτό σημαίνει αραιότερα δρομολόγια, γι’ αυτό συνιστάται η χρήση των εφαρμογών τηλεματικής για την ακριβή ώρα άφιξης.



Οι έκτακτες τροποποιήσεις ανά περιοχή Πέραν του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:



1. Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.



Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).

Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).



3. Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.



4. Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.



Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.



Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.



Σύσταση προς τους επιβάτες Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους στο εορταστικό τραπέζι ή τη βόλτα.