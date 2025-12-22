Ο αγροτοσυνδικαλιστής, τα ρυζοχώραφα και οι παράνομες επιδοτήσεις των 122.000 ευρώ – Ο Ανεστίδης στο στόχαστρο του εισαγγελέα

πάγωμα

Στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης για δηλώσεις αγροτεμαχίων και αιτήσεις επιδότησης, με αναφορές σε ασυμφωνίες που αφορούν στοιχεία ιδιοκτησίας, ΑΤΑΚ και κτηματολογικά δεδομένα, βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη γιατων περιουσιακών του στοιχείων.Η υπόθεση, όπως αποτυπώνεται στο σκεπτικό, συνδέεται με την εικόνα που προκύπτει από τις δηλώσεις εκμετάλλευσης για τα έτη 2019 έως 2024, καθώς και με δήλωση για το 2025 που αφορά ρυζοχώραφα. Από την έρευνα που έχει προηγηθεί έχουν προκύψει, δηλαδή ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.Σύμφωνα με την απόφαση, ο Ανεστίδης υπέβαλε τις αιτήσεις του για επιδότηση για τα έτη 2019 έως 2024 μέσω του ΚΥΔ «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ». Για το 2019 δήλωσε ότι κατείχε 19 χωράφια, τα 15 ως ιδιοκτήτης και τα 4 ως ενοικιασμένα. Για το 2020 δήλωσε επίσης 19 χωράφια, με 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 4 νοικιασμένα. Για το 2021 δήλωσε 17 χωράφια προς εκμετάλλευση, τα 14 ιδιοκτησίας του και 3 νοικιασμένα. Αντίστοιχη εικόνα, κατά τα αναφερόμενα, προκύπτει και για το 2022, ενώ για το 2023 δήλωσε 16 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 1 ενοικιασμένο, με «ακριβώς το ίδιο» να δηλώνεται και για το 2024.Πληροφορίες που αποδίδονται στην εισαγγελία αναφέρουν ότι από την έρευνα προέκυψε πως είτε δεν είχε δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για νοικιασμένα χωράφια, είτε δεν βρέθηκε αντιστοιχία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ.Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι, για το 2019, έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια στην αίτηση του Ανεστίδη και «λείπουν» 6. Για το 2020 αναφέρεται ότι έχουν καταχωρηθεί 8 χωράφια και «λείπουν» 5. Για το 2021 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια, ενώ δεν έχουν καταχωρηθεί 4. Για το 2022 έχουν καταχωρηθεί 5 χωράφια και «λείπουν» 7. Για το 2023 έχουν καταχωρηθεί 7 χωράφια και «λείπουν» 7, ενώ στο υλικό γίνεται ακόμη αναφορά ότι για το 2020 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια και «λείπουν» άλλα 6.Η περαιτέρω έρευνα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται, έδειξε ότι για ορισμένους από εκείνους που εμφανίζονταν να εκμισθώνουν χωράφια στον Ανεστίδη, τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν είχαν καταχωριστεί στην περιουσιακή τους κατάσταση. Για άλλα, αναφέρεται ότι δεν έχουν δηλωθεί αριθμοί ΑΤΑΚ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες που φέρονται να εκμισθώνουν χωράφια δεν τα δηλώνουν στο Ε9.Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, δεν προκύπτει αντιστοιχία κτηματογράφησης και ιδιοκτησίας τόσο για τον ίδιο τον Ανεστίδη όσο και για εκείνους που του νοίκιαζαν χωράφια, πλην 5 περιπτώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα της ΑΑΔΕ διαπιστώνει, κατά τα αναφερόμενα, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν έλαβε συνολικά για τα έτη 2019-2024 το ποσό των 122.765,04 ευρώ, αλλά έλαβε ποσά που αφορούν «μόνο για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν διαπιστώθηκε αντιστοιχία κτηματογράφησης - ιδιοκτησίας».Τέλος, στην εισαγγελική αναφορά σημειώνεται ότι για το 2025 ο Ανεστίδης δήλωσε μέσω του ΚΥΔ «AGROLOGIC Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» 17 ρυζοχώραφα, τα 15 ως ιδιοκτήτης και τα 2 νοικιασμένα, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα, ταυτίζονται όλα, πλην ενός, με τα δηλωθέντα για τα έτη 2019-2024, για τα οποία δεν προκύπτει το καθεστώς ιδιοκτησίας με βάση τα κτηματολογικά δεδομένα.