Πώς ο Ανεστίδης έπαιρνε επιδοτήσεις για χωράφια «φαντάσματα», τι έβγαλε η εισαγγελική έρευνα

Από την έρευνα της ΑΑΔΕ  προέκυψε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής έλαβε για τα έτη 2019 - 2024 μόνο για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν προκύπτει το καθεστώς ιδιοκτησίας με βάση τα κτηματολογικά δεδομένα, το ποσό των 122.765,04 ευρώ

Όπως προκύπτει από την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του  Κώστα Ανεστίδη, ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθετε τις αιτήσεις του για επιδότηση για τα χρόνια 2019 έως 2024 στο ΚΥΔ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

Για το 2019, δήλωσε ότι κατείχε 19 χωράφια, τα 15 ως ιδιοκτήτης και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2020, δήλωσε πάλι 19 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2021, ο Ανεστίδης δήλωσε 17 χωράφια για εκμετάλλευση, τα 14 ιδιοκτησίας του και 3 νοικιασμένα. Το ίδιο συνέβη και με την αίτηση για το 2022, ενώ, το 2023 δήλωσε 16 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 1 ενοικιασμένο. Ακριβώς το ίδιο δήλωσε και για το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίας από την εισαγγελία, από την έρευνα προέκυψε ότι είτε δεν έχει δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα νοικιασμένα χωράφια, είτε δεν βρέθηκε αντιστοιχία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ. 

Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα, προέκυψε ότι για το έτος 2019 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια στην αίτηση του Ανεστίδη και λείπουν 6. Για το 2020, έχουν καταχωρηθεί 8 χωράφια και λείπουν 5. Για το 2021, έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια, ενώ, δεν έχουν καταχωρηθεί 4. Για το 2022, έχουν καταχωρηθεί 5 χωράφια και λείπουν 7, για το 2023 έχουν καταχωρηθεί 7 χωράφια και λείπουν 7, ενώ για το 2020 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια και λείπουν άλλα 6.

Η περαιτέρω έρευνα της ΑΑΔΕ, έβγαλε για κάποιους από εκείνους που φέρονταν να νοικιάζουν χωράφια στον Ανεστίδη ότι δεν τα είχαν καταχωρήσει στην περιουσιακή τους κατάσταση, ενώ,  για άλλα, δεν έχουν δηλωθεί αριθμοί ΑΤΑΚ και σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες που φέρονται να νοικιάζουν τα χωράφια τους στον Ανεστίδη δεν τα δηλώνουν στο Ε9.

Σε άλλες περιπτώσεις, δεν προκύπτει αντιστοιχία κτηματογράφησης και ιδιοκτησίας τόσο για τον ίδιο τον Ανεστίδη όσο και για εκείνους που του νοίκιαζαν χωράφια, πλην 5 περιπτώσεων.  Μάλιστα, η έρευνα της ΑΑΔΕ διαπιστώνει ότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής δεν έλαβε συνολικά για τα έτη 2019 - 2024 το ποσό των 122.765,04 ευρώ αλλά μόνο για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν διαπιστώθηκε αντιστοιχία κτηματογράφησης - ιδιοκτησίας.

Ακόμα, ο εισαγγελέας αναφέρει ότι για το 2025 ότι ο Ανεστίδης δήλωσε μέσω του ΚΥΔ «AGROLOGIC Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» 17 ρυζοχώραφα τα 15 ως ιδιοκτήτης και τα 2 νοικιασμένα τα οποία ταυτίζονται όλα, πλην ενός, με τα δηλωθέντα για τα έτη 2019 - 2024 για τα οποία δεν προκύπτει το καθεστώς ιδιοκτησίας με βάση τα κτηματολογικά δεδομένα.
