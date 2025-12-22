Με διάταξη του εισαγγελέα δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ανεστίδη για το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης
Από την έρευνα του ελληνικού FBI έχουν προκύψει στοιχεία τέλεσης του αδικήματος της διακεκριμένης απάτης για τις επιχορηγήσεις για τον Ανεστίδη και για άλλους δύο αγρότες - Η εισαγγελική διάταξη εκδόθηκε το Σάββατο και κοινοποιήθηκε στις τράπεζες και τις συναρμόδιες Αρχές
Με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως του ελληνικού FBI δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς από την έρευνα που έχει προηγηθεί έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων», δηλαδή ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Η διάταξη κοινοποιήθηκε στις τράπεζες αυθημερόν.
Η έρευνα από το ελληνικό FBI έγινε στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση των επιδοτήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο 2019- 2024 και όπως διαπιστώθηκε, ο Ανεστίδης έχει λάβει ποσό άνω των 122.000 ευρώ. Τόσο για εκείνον, όσο και για άλλα δύο άτομα, προέκυψε ότι είχαν κάνει ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, για τα οποία κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και του πραγματικού.
Μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, τόσο για τον Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων τους, κάθε λογαριασμού, τίτλου ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τυχόν κατέχουν. Η διάταξη δέσμευσης εκδόθηκε το Σάββατο και απεστάλη αυθημερόν προκειμένου να εκτελεστεί, τόσο για τον Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο, στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. καθώς και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Όλα συνεπώς έχουν ήδη «παγώσει».
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο κ.Ανεστίδης που πρωταγωνιστεί στα αγροτικά μπλόκα και δη στα Μάλγαρα, εδώ και δεκαετίες, σε απανωτές του δηλώσεις, υποστήριζε ότι δεν έχει παγώσει κανένας λογαριασμός του, δείχνοντας μάλιστα εκτυπώσεις συναλλαγών που έγιναν χθες.
