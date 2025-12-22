Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό στους δρόμους του κέντρου - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Έντονα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται με σημαντικές καθυστερήσεις.
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ανόδου και καθόδου. Σοβαρό μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Μεσογείων καθώς και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Πειραιά οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10–15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20–25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις και στην Αττική οδόΑυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του επίσημου λογαριασμού της στο X.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025
5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Πειραιά.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/qpxjVDQYtA
