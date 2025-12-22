Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στη Λαμία, καθώς ένας άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και απειλούσε να βάλει φωτιά με υγραέριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε ανοίξει φιάλη υγραερίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά.
Τελικά στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.
Τελικά στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.
