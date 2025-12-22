Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Διαμέρισμα Πολυκατοικία Αστυνομία Πυροσβεστική Φωτιά Υγραέριο

Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά

Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στη Λαμία, καθώς ένας άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και απειλούσε να βάλει φωτιά με υγραέριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά.

Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο

Τελικά στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.

Κλείσιμο


Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία και απειλούσε να βάλει φωτιά, δείτε βίντεο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης