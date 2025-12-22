Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» στη Σητεία, οκτώ συλλήψεις
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ιδιοκτήτες καφετεριών που αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε καφετέριες στη Σητεία, των οποίων οι ιδιοκτήτες, αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων, εκθέτοντας δημόσια αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια.
Οι αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν, εάν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες, κατά τις ίδιες πηγές.
Παράλληλα, με τις συλλήψεις φαίνεται ότι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη.
