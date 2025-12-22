Κόκκινη γραμμή για τους δικηγόρους η πρόταση της ΕνΔΕ να συμμετέχουν δικαστές στα Πειθαρχικά Συμβούλια

Τι είπαν στην συνέντευξη Τύπου της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σε συνέντευξη Τύπου της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , ο πρόεδρός της, χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» την πρόταση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων των δικηγόρων, δηλαδή την αντικατάσταση των δικηγόρων στααπό δικαστές και προσέθεσε ότι «».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο πρόεδρος της Ολομέλειας, επισήμανε ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ «επέλεξε τη ρητορική του μίσους» και η συμπεριφορά αυτή των έχει εκπλήξει, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν το δικηγορικό σώμα έχει σταθεί κατ΄ επανάληψή αρωγός στουςκαιστα προβλήματα και τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί, αναφέροντας μάλιστα αναλυτικά τις περιπτώσεις που οι δικηγόροι στάθηκαν στο πλευρό των δικαστών και της ΕνΔΕ.Ειδικότερα, ο κ. Βερβεσός, αναφερόμενος στην πρόταση της ΕνΔΕ για την αντικατάσταση των δικηγόρων στα Πειθαρχικά Συμβούλια από δικαστές, ανέφερε: «Παραβιάζει τηντου δικηγορικού επαγγέλματος και τον σκληρό πυρήνα της Διεθνούς Σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η χώρα μας, στο πλαίσιο του, για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Εξάλλου, την άποψη αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Άρειος Πάγος, ο οποίος, στο από 28.11.2025 Δελτίο Τύπου, θεώρησε ως επαρκές το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων».Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που όχι μόνο κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία των δικηγόρων και το δικαίωμα κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις και σε ενέργειες δικαστών, αλλά καταδικάζουν και κράτη που την παραβιάζουν.Επίσης, εξέφρασε ερωτηματικά ως προς την πρόταση της ΕνΔΕ να αφαιρείται από τους δικηγόρους οι υποθέσεις που χειρίζονται όταν επιδεικνύουνστιςκαι να αποβάλλονται με την συνοδεία αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι «το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ».Ακόμη, υπενθύμισε ο πρόεδρος της Ολομέλειας ότι από το, το 2019 είχε προταθεί η θέσπιση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και δικαστών, κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ και διευκρίνισε:«Η Ολομέλεια εμμένει στη θέση της για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας. Τούτο όμως, προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου».Δεν παρέλειψε ακόμα να επισημάνει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει στο ΦΕΚ την πράξη συγκρότησης του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς ο Άρειος Πάγος δεν έχει στείλει τα αναγκαία έγγραφα στο υπουργεία, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων για παραπτώματα δικηγόρων.Από την πλευρά του ο πρόεδρος τουκαι μέλος της συντονιστικής της Ολομέλειας Ηλίας Κλάππας, επισήμανε ότι «η πρόταση της ΕνΔΕ που προβλέπει δυνατότητα αφαίρεσης υπόθεσης από δικηγόρο αφενός προσβάλλει τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και αφετέρου στρέφεται κατά των ίδιων των πολιτών καθώς τους στερεί την επιλογή της εκπροσώπησής τους στο δικαστήριο».Εξάλλου, ο τόνισε ο κ. Κλάππας, «η ανεξαρτησία του δικηγόρου συνδέεται με την αρχή της δίκαιης δίκης κατά την ΕΣΔΑ και την αρχή της αποτελεσματικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και περαιτέρω με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας».«Οι προτάσεις της ΕνΔΕ έρχονται σε αντίθεση τόσο με την ΕΣΔΑ όσο και με τηγια την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων, η υπογραφή αυτή, ακόμη και πριν την κύρωση της σύμβασης, γεννά υποχρεώσεις για τη Χώρα μας στο βαθμό που η Πολιτεία δεν μπορεί να λάβει μέτρα που να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε».Κλείνοντας, ο κ. Κλάππας, ανέφερε: «Με την ΕνΔΕ έχουμε προβεί σε κοινές θεσμικές ενέργειες για την προάσπιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για το λόγο αυτό προκαλεί μεγάλη απορία γιατί σε απάντηση των θεσμικών αυτών ενεργειών η ΕνΔΕ επιλέγει μία πολεμική αντιπαράθεση με τους δικηγόρους και αμφισβητεί τον θεσμικό τους ρόλο ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης».

Βασίλης Χειρδάρης, σύμβουλος Ολομέλειας Από την πλευρά του ο δικηγόρος, σύμβουλος της Ολομέλειας και ενασχολούμενος με Ευρωπαϊκά θέματα, Βασίλης Χειρδάρης, τόνισε ότι σύμφωνα με αποφάσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι δικηγόροι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να ελέγχουν και τις τρείς εξουσίες, προσθέτοντας ότι τα διεθνή δικαστήρια έχουν κρίνει ότι είναι συμβατή και κατοχυρωμένη με τους διεθνείς νομικούς κανόνες, η προστασία της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και του δικαιώματος τους στην άσκηση κριτικής.



Ο κ. Χειρδάρης αναφέρθηκε σε σωρεία αποφάσεων των διεθνών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία των δικηγόρων.



Χαρακτηριστικά ο κ. Χειρδάρης ανέφερε ότι τα διεθνή δικαστήρια έχουν κρίνει ότι προστατεύονται από το απόρρητο όχι μόνο οι συνομιλίες των δικηγόρων με τους εντολείς- πελάτες τους, αλλά και οι συνομιλίες των πελατών με τους δικηγόρους τους.