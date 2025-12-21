Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Σαντορίνη
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Το επίκεντρο ήταν μεταξύ της Θήρας και της Αμοργού

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Σαντορίνη
Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 01:13, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρισκόταν 8 χλμ. ΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα.
