Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές στο Αγαθονήσι
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και ο Διοικητής του στρατιωτικού σχηματισμού Σάμου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές όλων των βαθμίδων, διοργάνωσε ο δήμος Αγαθονησίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου Γεώργιος Μπράνης, ο οποίος μοίρασε δώρα και αναμνηστικές ατζέντες της Ελληνικής Αστυνομίας, στους μαθητές, ο Διοικητής του στρατιωτικού σχηματισμού της Σάμου, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων του δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και οι κάτοικοι του νησιού.
