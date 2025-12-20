Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές στο Αγαθονήσι
ΕΛΛΑΔΑ
Χριστούγεννα Αγαθονήσι

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές στο Αγαθονήσι

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και ο Διοικητής του στρατιωτικού σχηματισμού Σάμου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές στο Αγαθονήσι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με δώρα για τους επτά μαθητές όλων των βαθμίδων, διοργάνωσε ο δήμος Αγαθονησίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου Γεώργιος Μπράνης, ο οποίος μοίρασε δώρα και αναμνηστικές ατζέντες της Ελληνικής Αστυνομίας, στους μαθητές, ο Διοικητής του στρατιωτικού σχηματισμού της Σάμου, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων του δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και οι κάτοικοι του νησιού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης