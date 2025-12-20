Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ, έδωσε για ένα χρόνο σκληρή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας

Η ζωή τους ωστόσο ανατράπηκε στο ξημέρωμα του 2025, όταν η Klaudia διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, μια από τις πιο επιθετικές μορφές του. Η σοβαρή περιπέτεια υγείας της δεν στάθηκε ικανή να την εμποδίσει να συνεχίσει να φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί την οικογένειά της, να δημιουργεί και να ερμηνεύει τραγούδια αλλά και να υποστηρίζει σημαντικούς σκοπούς – πρόσφατα έδωσε μια συναυλία για την Παλαιστίνη στη Μεσσηνία, ενώ εξακολουθεί να διασώζει αδέσποτα ζώα, στην περιοχή της, και να προσπαθεί για την υιοθεσία τους χωρίς την υποστήριξη από επίσημους φορείς.Στο ξημέρωμα του 2025, η Klaudia διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, μια από τις πιο επιθετικές μορφές του. Η σοβαρή περιπέτεια υγείας της δεν στάθηκε ικανή να την εμποδίσει να συνεχίσει να φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί την οικογένειά της, να δημιουργεί και να ερμηνεύει τραγούδια αλλά και να υποστηρίζει σημαντικούς σκοπούςΣτο μεταξύ όμως δίνει την πιο άνιση μάχη της ζωής της. Αφού υποβλήθηκε, τον Φεβρουάριο, σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο όπου αφαιρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του παγκρέατος, μαζί με την πρώτη χημειοθεραπεία οι απεικονιστικές εξετάσεις φανέρωσαν αυτό που κανείς δεν ήθελε να ακούσει: μετάσταση στο συκώτι.Όπως αφηγήθηκε ο σύντροφός της, Λαυρέντης, σε μια πλατφόρμα crowfunding που έχει δημιουργήσει για την αγαπημένη του και μητέρα των παιδιών τους: «Στο άκουσμα της εξέλιξης αυτής, η Klaudia αποφάσισε κόντρα σε όλα να παλέψει ακόμα πιο σκληρά.«Από τότε το σώμα της έχει αντέξει δυνατές χημειοθεραπείες, αυστηρή δίαιτα, ακτινοχειρουργικές επεμβάσεις, υπερθερμίες, υψηλές δόσεις βιταμίνης C, ενέσεις με mistletoe, συνεδρίες bioresonance και πολλά άλλα εναλλακτικά πρωτόκολλα.Παρ’ όλα αυτά η μετάσταση μεγαλώνει και οι καρκινικοί της δείκτες δείχνουν μεγάλη έξαρση της ασθένειας. Η ανάγκη να αναζητήσουμε νέες θεραπείες είναι πιο επιτακτική από ποτέ αλλά τα κόστη όλων όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, εξαιρουμένων των χημειοθεραπειών, δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητές μας.Η μετάσταση μεγαλώνει και οι καρκινικοί της δείκτες δείχνουν μεγάλη έξαρση της ασθένειας. Η ανάγκη να αναζητήσουμε νέες θεραπείες είναι πιο επιτακτική από ποτέ αλλά τα κόστη όλων όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, εξαιρουμένων των χημειοθεραπειών, δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Ζούμε σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Πελοποννήσου, στη δυτική ακτή της Μεσσηνίας. Εκεί επιλέξαμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, τη ζωή μας κι εκεί βλέπουμε τα τέσσερα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Οι υποχρεώσεις όμως της καθημερινότητας είναι πολλές φορές αδιαχείριστες. Τα παιδιά μας είναι 11, 13, 16 και 17 ετών. Όπως είναι φυσικό, με δύο παιδιά στο λύκειο, που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις που θα κρίνουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, και δύο μικρότερα παιδιά στο γυμνάσιο και το δημοτικό με τις δικές τους ανάγκες, οι μέρες μας είναι γεμάτες, οι δυσκολίες πολλές και τα έξοδα ακόμη περισσότερα.Οι γονείς μας έχουν φύγει από τη ζωή με εξαίρεση τον πατέρα της Klaudia με τον οποίο έχουμε κόψει κάθε δεσμό λόγω του απάνθρωπου τρόπου που αντιμετώπισε την κόρη του στο άκουσμα της περιπέτειας της υγείας της. Δίπλα μας όμως είχαμε σε κάθε βήμα τους κοντινούς μας φίλους που οργανώθηκαν ώστε να φροντίσουν κάποιες από τις υποχρεώσεις των παιδιών μας (φαγητά, μετακινήσεις κοκ) όσο εμείς αναζητούσαμε θεραπεία.Σε αυτή την αναζήτηση πολύ συχνά συναντήσαμε την “Dendritic Cell Therapy”, μια θεραπεία όπου τα κύτταρα του σώματός της θα εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και να τα εξουδετερώνουν. Η κλινική IOZK στη Γερμανία θεωρείται πρωτοπόρος στην τεχνική αυτή αλλά δεδομένου πως χρωστάμε ήδη ένα σημαντικό ποσό για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, το κόστος μιας τέτοιας υποσχόμενης θεραπείας είναι για εμάς απαγορευτικό».Πηγή: marieclaire