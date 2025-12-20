Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που διέρρηξε εννιά καταστήματα και μία οικία μέσα σε ένα μήνα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που διέρρηξε εννιά καταστήματα και μία οικία μέσα σε ένα μήνα

Ο συλληφθείς αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.803 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ περίπου, καθώς και 2 τραπεζικές κάρτες,

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που διέρρηξε εννιά καταστήματα και μία οικία μέσα σε ένα μήνα
Στη σύλληψη 27χρονου ο οποίος από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου είχε διαρρήξει εννιά καταστήματα και μία οικία, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει και μια ακόμα, προχώρησαν Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.803 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ περίπου, καθώς και 2 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 143 ευρώ.

Στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στην περιοχή της Σταυρούπολης, εντοπίστηκαν τα δύο άτομα μέσα σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και σε έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικών, καθώς και τσάντα με φορητό υπολογιστή και προσωπικά έγγραφα άλλου προσώπου.

Από την περαιτέρω έρευνα που έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, διαπιστώθηκε πως τα αντικείμενα τα είχε αφαιρέσει ο 27χρονος, από κατάστημα στην περιοχή της Σταυρούπολης νωρίτερα την ίδια ημέρα και τα αγόρασε 36χρονος, ο οποίος, επίσης, συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.
