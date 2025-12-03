Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική για σπείρα που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις, 11 συλλήψεις
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική για σπείρα που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις, 11 συλλήψεις

Exει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική για σπείρα που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις, 11 συλλήψεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

