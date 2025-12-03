Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική για σπείρα που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις, 11 συλλήψεις
Exει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.
