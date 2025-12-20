Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες σε διόδια, μέχρι πότε και σε ποια σημεία θα είναι ανοικτές - Δείτε βίντεο από Σοφάδες, Ωραιόκαστρο και Νίκαια

Οι αγρότες στη Νίκαια βάζουν κουκούλες στις κάμερες

Παράλληλα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης άνοιξαν λίγο μετά τις 12 τα διόδια Ωραιοκάστρου.Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, πραγματοποιούν από τις 11:30 κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων.Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.Την ίδια ώρα, τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας αποκλείουν και σήμερα οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τιςτου Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις επτά το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και παρακαμπτήριες οδούς.Σήμερα 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.