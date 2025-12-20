Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες σε διόδια, μέχρι πότε και σε ποια σημεία θα είναι ανοικτές - Δείτε βίντεο από Σοφάδες, Ωραιόκαστρο και Νίκαια
Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες σε διόδια, μέχρι πότε και σε ποια σημεία θα είναι ανοικτές - Δείτε βίντεο από Σοφάδες, Ωραιόκαστρο και Νίκαια

Μοίραζαν προϊόντα στους ταξιδιώτες ενώ στη Νίκαια έβαλαν κουκούλες στις κάμερες - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους - Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Παρά το γεγονός ότι οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις παραμένοντας στους δρόμους, πολλοί προχωρούν σήμερα σε άνοιγμα των διοδίων για να επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών που πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων.

Βίντεο από Σοφάδες:

Ανοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες οι αγρότες στον Ε65

Ανοιξαν τα διόδια οι αγρότες

Κόμβος Νίκαιας:  Μέχρι τις 14:00 ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια 

Στο μεταξύ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου και θα τα αφήσουν ανοιχτά έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες ανέβασαν τις μπάρες και έβαλαν κουκούλες στις κάμερες.

Σε λίγο, έχουν προγραμματίσει να μοιράσουν μήλα στους διερχόμενους οδηγούν, ενώ οι Φαρσαλινοί αγρότες θα μοιράσουν χαλβά Φαρσάλων. 

Οι αγρότες μοιράζουν μήλα σε διερχόμενους οδηγούς
Βίντεο από το μπλόκο της Νίκαιας:

Αγρότες από τον μπλόκο της νίκαιας έφτασαν εδώ στα διόδια του ευαγγελισμού και ανέβασαν τις μπάρες

Αγρότες από τον μπλόκο της νίκαιας έφτασαν εδώ στα διόδια του ευαγγελισμού και ανέβασαν τις μπάρες-1


Οι αγρότες στη Νίκαια βάζουν κουκούλες στις κάμερες
Άνοιξαν και τα διόδια Ωραιοκάστρου

Παράλληλα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης άνοιξαν λίγο μετά τις 12 τα διόδια Ωραιοκάστρου.

Δείτε βίντεο:

Άνοιξαν και διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη (1)

Ιωάννινα: Ανοικτές οι μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου στην Εγνατία Οδό

Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, πραγματοποιούν από τις 11:30 κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων.

Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Την ίδια ώρα, τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας αποκλείουν και σήμερα οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα


Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Χαλκίδα: Μπλόκο στην Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις επτά το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και παρακαμπτήριες οδούς.

Σήμερα 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.
