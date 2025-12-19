Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αττική: Ξυπνήσαμε και την βρήκαμε παγωμένη, λέει η μητέρα
Σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας, η ίδια μαζί με τον σύντροφό και τα δίδυμα παιδιά τους κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι και το πρωί διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν ξυπνούσε
Την τελευταία του πνοή άφησε βρέφος πέντε μηνών στην Αττική. Το κοριτσάκι διακομίστηκε το πρωί της Παρασκευής με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, αλλά το παιδί δεν τα κατάφερε.
Σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας, η ίδια μαζί με τον σύντροφό και τα δίδυμα παιδιά τους κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι και το πρωί διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν ξυπνούσε. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, η μητέρα είπε στους γιατρούς πως το παιδί ήταν ζωντανό στις 4:00 τα ξημερώματα.
Στο βρέφος θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή ενώ στο νοσοκομείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ. «Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφός μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε. Τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο και εντάξει πέρασα ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο ένα θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζαμε», είπε η 19χρονη μητέρα στο MEGA.
Σε ερώτηση για το αν κάποιος έπεσε πάνω στο μωρό την ώρα του ύπνου η γυναίκα απάντησε: «όχι, όχι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας και εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και ο σύντροφός μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία».
Στις Αρχές, «ότι χρειάζονται τα έχουμε πει, έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία ότι είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστούν».
Το παιδί κοιμόταν από την πλευρά του συντρόφου, όπως είπε η μητέρα «και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά. Όπως πάω μέσα να φτιάξω τα γάλατα και αυτά γιατί μας πήρε ο ύπνος και δεν φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει “μπέμπα μου ξύπνα, μπέμπα μου ξύπνα, το παιδί”. Και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε το 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά είχαμε μία απόσταση και εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του έτσι όπως κάνουν τα μωράκια και την μικρή την ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήταν ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό».
«Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά», είπε η μητέρα.
