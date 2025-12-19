Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αττική: Ξυπνήσαμε και την βρήκαμε παγωμένη, λέει η μητέρα

Σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας, η ίδια μαζί με τον σύντροφό και τα δίδυμα παιδιά τους κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι και το πρωί διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν ξυπνούσε