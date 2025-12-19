Νταλίκα εμβόλισε και συνέτριψε φορτηγάκι στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών
Τροχαίο ατύχημα ΒΙΠΕ Πάτρα Νταλίκα φορτηγάκι

Νταλίκα εμβόλισε και συνέτριψε φορτηγάκι στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών

Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το φορτηγάκι υπέστη υλικές ζημιές

Νταλίκα εμβόλισε και συνέτριψε φορτηγάκι στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε με ένα φορτηγάκι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το tempo24.news, η νταλίκα εμβόλισε το φορτηγάκι σε μία μάντρα σπιτιού. Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το φορτηγάκι υπέστη υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νταλίκα εμβόλισε και συνέτριψε φορτηγάκι στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών
