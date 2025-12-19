Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Νταλίκα εμβόλισε και συνέτριψε φορτηγάκι στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών
Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το φορτηγάκι υπέστη υλικές ζημιές
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε με ένα φορτηγάκι.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το tempo24.news, η νταλίκα εμβόλισε το φορτηγάκι σε μία μάντρα σπιτιού. Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το φορτηγάκι υπέστη υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
