Πόσο «σούπερ» είναι η φετινή γρίπη; Ένας ειδικός απαντά σε 7 κρίσιμες απορίες
Είναι πράγματι «σούπερ» η φετινή γρίπη; Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και γιατί ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός, σύμφωνα με έναν Βρετανό ερευνητή
Η ανησυχία για τη γρίπη φέτος ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η έξαρση της αναπνευστικής λοίμωξης εμφανίστηκε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, πιάνοντας ουσιαστικά απροετοίμαστες τις υγειονομικές αρχές. Αντίστοιχη είναι και η πορεία της γρίπης στην Ελλάδα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ να αποτυπώνει τη σταδιακή άνοδο των κρουσμάτων.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής βρίσκεται σε ανοδική τάση, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης, δείχνοντας ενεργοποίηση της γρίπης στην κοινότητα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί σε σοβαρές νοσηλείες και θανάτους, καθώς την τελευταία εβδομάδα επιτήρησης υπήρξε μόνο ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και κανένας θάνατος. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περυσινή περίοδο της εποχικής γρίπης, Οκτώβριος 2024 με Μάρτιο 2025, καταγράφηκαν 149 θάνατοι λόγω επιπλοκών της γρίπης στην Ελλάδα.
