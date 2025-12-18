Έξι θάνατοι από Covid και 99 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα, ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ μείωση καταγράφει η θετικότητα για Covid