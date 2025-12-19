Λιμενικό και Frontex διέσωσαν 545 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου
Λιμενικό και Frontex διέσωσαν 545 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε 16, 5 μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου - Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

Λιμενικό και Frontex διέσωσαν 545 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε Λιμενικό και Frontex όταν ενημερώθηκαν για αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου και μετέφερε τριψήφιο αριθμό παράνομων μεταναστών.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.

Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 545 παράνομους μετανάστες που διασώθηκαν από το αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκα 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.
