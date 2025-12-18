Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα: Συνελήθη ο δράστης
Πρόκειται για 29χρονο που εισέβαλε με μαχαίρι στην επιχείρηση, χωρίς τελικά να πάρει κάτι από το ταμείο

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας για απόπειρα ληστείας σε μίνι μάρκετ της αχαϊκής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24.news, σήμερα το απόγευμα άγνωστος εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στη συμβολή στην οδό Λοχαγού Φωτοπούλου στην Εγλυκάδα κρατώντας μαχαίρι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για 29χρονο που απείλησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με το μαχαίρι, χωρίς όμως να πάρει κάτι από το ταμείο. 

Μάλιστα, έξω τον περίμενε συνεργός με μηχανή με την οποία διέφυγαν. 

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, που λίγη ώρα μετά συνέλαβαν τον δράστη που ομολόγησε την πράξη του.
