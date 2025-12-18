Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Στιγμές πανικού στη Λαμία: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, βίντεο
Στιγμές πανικού στη Λαμία: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, βίντεο
Η φωτιά από το όχημα επεκτάθηκε σε άλλα δύο, ενώ ζημιές υπέστησαν και κατοικίες
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12/25) σε πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά στο κέντρο της Λαμίας, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με το LamiaReport ήταν λίγο πριν τις 04:00’ όταν οι κάτοικοι της οδού Αλαμάνας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, βλέποντας ένα ΙΧ να έχει λαμπαδιάσει.
Στο σημείο έφτασαν γρήγορα δύο πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ. Λαμίας με 4 πυροσβέστες που προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, από την οποία καταστράφηκε εντελώς το πρώτο ΙΧ και προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στο άλλο.
Μάλιστα, έλιωσε και το πλαίσιο του παραθύρου σπιτιού που ήταν ακριβώς στο ύψος που καιγόταν το αμάξι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο τοιχίο και τα φυτά διπλοκατοικίας έξω από την πόρτα της οποίας σταμάτησε το φλεγόμενο όχημα.
Τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ κάνουν λόγο για πράξη αντεκδίκησης από ανθρώπους οι οποίοι νωρίτερα είχαν τσακωθεί με τους ιδιοκτήτες του πρώτου οχήματος, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.
