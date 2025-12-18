«Δεν ήταν δικό μου το πλοίο» λέει ο Έλληνας Εσκομπάρ: Τέσσερις προφυλακιστέοι και ένας ελεύθερος για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
Έλληνας Εσκομπάρ Κοκαΐνη

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος  είχε στήσει ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με τα έσοδα να είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας έχει αφεθεί ελεύθερος. Ο Έλληνας Εσκομπάρ, o οποίος είναι ανάμεσα στους προφυλακισθέντες, υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές» δήλωσε ο Έλληνας Εσκομπάρ Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.


