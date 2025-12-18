Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Αγρίνιο: Τραυματίστηκε 5χρονος σε νηπιαγωγείο, αντικείμενο από έπιπλο τον χτύπησε στο κεφάλι
Μεταφέρθηκε προληπτικά στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του
Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σε νηπιαγωγείο σε χωριό στο Αγρίνιο το πρωί της Τετάρτης (17/12), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το πεντάχρονο αγόρι τραυματίστηκε, όταν ένα αντικείμενο από κάποιο έπιπλο το χτύπησε στο κεφάλι.
Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το tempo24.news, οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου ωστόσο δεν χρειάστηκε να παραμείνει για περαιτέρω νοσηλεία.
«Έγινε κλινική εκτίμηση του παιδιού, ωστόσο δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει για νοσηλεία», δήλωσε η Διοικήτρια του Καραμανδανείου, Ασπασία Ρηγοπούλου.
