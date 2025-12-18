Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Άνοιγαν σπίτια στο Κιλκίς με τη μέθοδο της αναρρίχησης: Πάνω από 36.000 ευρώ η λεία τους
Άνοιγαν σπίτια στο Κιλκίς με τη μέθοδο της αναρρίχησης: Πάνω από 36.000 ευρώ η λεία τους
Δύο συλλήψεις - Το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2025 διέπραξαν 7 διαρρήξεις διαμερισμάτων
Συνελήφθησαν την Τετάρτη (17/12) στο Κιλκίς, ένας αλλοδαπός άνδρας και ένας ημεδαπός άνδρας, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι άνδρες δρώντας από κοινού και με τη μέθοδο της αναρρίχησης, παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες ή τα παράθυρα διαμερισμάτων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι, το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2025 διέπραξαν 7 διαρρήξεις διαμερισμάτων στην πόλη του Κιλκίς, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.100 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 26.100 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.
Επίσης στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 διέρρηξαν ακόμα 2 οικίες στην πόλη του Κιλκίς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς οι 2 άνδρες χθες το απόγευμα στην πόλη του Κιλκίς, οι οποίοι αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα και κατά τη στιγμή της σύλληψης τους αντιστάθηκαν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Στην κατοχή του αλλοδαπού άνδρα βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.
Επιπλέον στην κατοχή των 2 ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, κουκούλα full-face, κλειδιά αυτοκινήτων, 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.
Σε κοντινό σημείο βρέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 30 Νοεμβρίου 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι.
Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι άνδρες δρώντας από κοινού και με τη μέθοδο της αναρρίχησης, παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες ή τα παράθυρα διαμερισμάτων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι, το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2025 διέπραξαν 7 διαρρήξεις διαμερισμάτων στην πόλη του Κιλκίς, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.100 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 26.100 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.
Επίσης στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 διέρρηξαν ακόμα 2 οικίες στην πόλη του Κιλκίς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς οι 2 άνδρες χθες το απόγευμα στην πόλη του Κιλκίς, οι οποίοι αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα και κατά τη στιγμή της σύλληψης τους αντιστάθηκαν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Στην κατοχή του αλλοδαπού άνδρα βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.
Επιπλέον στην κατοχή των 2 ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, κουκούλα full-face, κλειδιά αυτοκινήτων, 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.
Σε κοντινό σημείο βρέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 30 Νοεμβρίου 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι.
Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα