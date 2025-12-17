Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Φάρσα η απειλή για βόμβα σε κολέγιο στην Αλεξάνδρας: «Έχω βαρεθεί να μιλάω και να μην με παίρνουν στα σοβαρά» είπε ο άνδρας που άφησε το σημείωμα
Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνα - Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 26χρονο γιατί έκανε τη φάρσα απάντησε: «γιατί έχω βαρεθεί να μιλάω και να μην με παίρνουν στα σοβαρά»
Φάρσα αποδείχτηκε το σημείωμα για βόμβα έξω από κολέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση στην οποία ήταν παρόντες και υπουργοί.
Όλα ξεκίνησαν όταν παρευρισκόμενος άφησε χειρόγραφο σημείωμα μέσα σε μία τσάντα, στο όποιο έγραφε για τοποθέτηση βόμβας. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα ασφαλείας και εκκενώθηκε το κτίριο, ενώ δημιουργήθηκε και περίμετρος ασφαλείας. Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε πως πρόκειται για φάρσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου βουλγαρικής καταγωγής. Ο άνδρας ομολόγησε την πράξη και δεσμεύτηκε από τον επόπτη. Μάλιστα, ο νεαρός, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί έκανε τη φάρσα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr απάντησε: «γιατί έχω βαρεθεί να μιλάω και να μην με παίρνουν στα σοβαρά».
Σημειώνεται πως ο 26χρονος ταυτοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που έδωσε μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως το άτομο που άφησε την τσάντα με το σημείωμα είχε ένα σκουλαρίκι στο χείλος. Ο επικεφαλής αστυνομικός που ήταν στο σημείο εντόπισε το άτομο ανάμεσα στο πλήθος και αμέσως κινήθηκε προς το μέρος του και τον ακινητοποίησε.
Δείτε το σημείωμα:
