Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Ανήλικος Νοσοκομείο Φάρμακο

Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που έδωσε το φάρμακο, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο
37 ΣΧΟΛΙΑ
Παιδί 9 ετών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγρινίου μετά από επικίνδυνο «challenge» με φάρμακα.

Το περιστατικό συνέβη, όταν δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν σε σχολείο της πόλης και αποφάσισαν να δοκιμάσουν ένα επικίνδυνο challenge, το οποίο απαιτούσε την κατάποση φαρμάκων.

Ένα από τα παιδιά χορήγησε το φάρμακο στον φίλο του, με αποτέλεσμα αυτός να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί  στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που έδωσε το φάρμακο, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
37 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης