Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Καθηγητής έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη σε κατάληψη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
Καθηγητής έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη σε κατάληψη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
Παρούσα την ώρα του περιστατικού κι η διευθύντρια του σχολείου, δικογραφία σχηματίστηκε και για τους τρεις
Ένα εξοργιστικό περιστατικό συνέβη σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής - παρουσία της διευθύντριας - έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην κατάληψη που έκαναν οι μαθητές.
O διάλογος είναι ενδεικτικός της αγριότητας του συμβάντος:
Μαθητής: Το χέρι μου ρε
Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου
Μαθητής: Αστο, το χέρι μου...
Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από' δω
Μαθητής: Έλα, βγάλ'το με πονάει...
«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», λέει ο πατέρας του μαθητή.
Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.
Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.
Οι λόγοι της κατάληψης αφορούσαν σε ζητήματα υποδομών και καθαριότητας του σχολείου.
O διάλογος είναι ενδεικτικός της αγριότητας του συμβάντος:
Μαθητής: Το χέρι μου ρε
Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου
Μαθητής: Αστο, το χέρι μου...
Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από' δω
Μαθητής: Έλα, βγάλ'το με πονάει...
«Με χλεύασε κιόλας...»«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο... Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω "σε παρακαλώ, άφησέ το", "άφησε το δάχτυλό μου πονάω", αλλά συνέχισε... Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου "αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;"», δηλώνει ο 17χρονος μαθητής.
«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», λέει ο πατέρας του μαθητή.
Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.
Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.
Οι λόγοι της κατάληψης αφορούσαν σε ζητήματα υποδομών και καθαριότητας του σχολείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα