Αναχώρησε με μιάμιση ώρα καθυστέρηση το Intercity 57 που είχε ακινητοποιηθεί στον Δομοκό
Η αμαξοστοιχία είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα
Αναχώρησε με μιάμιση ώρα καθυστέρηση από τον σταθμό του Λειανοκλαδίου μετά και την αντικατάσταση μηχανής, η αμαξοστοιχία Intercity 57 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα,
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, με περίπου 300 επιβάτες. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο μετέβησαν δύο εφεδρικές μηχανές, και ρυμούλκησαν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου έγινε αντικατάσταση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία ξεκίνησε το δρομολόγιό της προς την Αθήνα, στις 21:36.
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:
- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
Αποζημιώσεις
