Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 45χρονη έχασε 800 ευρώ από «λογιστή»
Ηράκλειο Κρήτη Απάτη

Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 45χρονη έχασε 800 ευρώ από «λογιστή»

Με το πρόσχημα ότι  θα προχωρούσε σε έκδοση επιδόματος, κατάφερε να την πείσει να του δώσει τα στοιχεία της

Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 45χρονη έχασε 800 ευρώ από «λογιστή»
Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 45χρονη εργαζόμενη, η οποία έχασε 800 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής της.

Με το πρόσχημα ότι δήθεν θα προχωρούσε στην έκδοση επιδόματος, κατάφερε να την πείσει να του δώσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Λίγη ώρα αργότερα, η 45χρονη διαπίστωσε ότι από τον λογαριασμό της είχαν αφαιρεθεί 800 ευρώ. Αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

