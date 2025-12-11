Νέα Μηχανιώνα: Κακουργηματική δίωξη στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, «ήταν άρρωστο, το έκανα για να μην υποφέρει»
Νέα Μηχανιώνα: Κακουργηματική δίωξη στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, «ήταν άρρωστο, το έκανα για να μην υποφέρει»

Ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του

Νέα Μηχανιώνα: Κακουργηματική δίωξη στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, «ήταν άρρωστο, το έκανα για να μην υποφέρει»
Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα.

Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. 

Τον ηλικιωμένο αντιλήφθηκε περαστικός που ειδοποίησε την αστυνομία, άνδρες της οποίας παρενέβησαν πριν πεθάνει το σκυλί. Οι Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση.

Στη συνέχεια το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια, καθώς το 17χρονο σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε.

«Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.
