Φρίκη στη Νέα Μηχανιώνα: 90χρονος έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία
Τον ηλικιωμένο αντιλήφθηκε περαστικός που ειδοποίησε την αστυνομία άνδρες της οποίας παρενέβησαν πριν το σκυλί να πεθάνει - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 90χρονου που έθαψε ζωντανό έναν σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης σε αγροτική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια καθώς νόμιζε ότι ο σκύλος που ήταν της κόρης του, δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.
Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.
