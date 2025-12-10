Τραυματισμός 43χρονου από σκάγια στα Χανιά, εξετάζεται και η εμπλοκή κυνηγού
Τραυματισμός 43χρονου από σκάγια στα Χανιά, εξετάζεται και η εμπλοκή κυνηγού

Ο τραυματισμός έγινε στην περιοχή της Κουντούρας του δήμου Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά αργά το απόγευμα, όταν το θύμα βρισκόταν σε χώρο θερμοκηπίου

Yπόθεση τραυματισμού 43χρονου άνδρα από σκάγια κυνηγετικής καραμπίνας εξετάζουν οι αστυνομικοί στα Χανιά.

Σύμφωνα με πηγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για δολοφονική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες, ακόμα και να πρόκειται για σκάγια προερχόμενα από όπλο κυνηγού.

Ο τραυματισμός έγινε στην περιοχή της Κουντούρας του δήμου Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά αργά το απόγευμα, όταν το θύμα βρισκόταν σε χώρο θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για 43χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενο σε γεωργική εκμετάλλευση. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του χώρου από όπου έγινε ο πυροβολισμός, του εντοπισμού δράστη ή ενδεχομένως και περισσότερων δραστών.

Ο τραυματίας, αν και έχει πληγεί στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του από τα σκάγια, η ζωή του δεν κινδυνεύει.
