Σύμφωνα με το νοσοκομείο η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου

Το νοσοκομείο Αλεξάνδρα διαψεύδει την «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών»: Δεν υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης ειδών
Το νοσοκομείο Αλεξάνδρα διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσκληση για αποστολή ειδών σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών», αφού τέτοιο τμήμα δεν υφίσταται και δεν υπάρχει κάποια σχετική ανάγκη.

«Αναφορικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που αφορούν πρόσκληση για αποστολή ειδών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε ”πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών” του Γ.Ν.Μ. Έλενα Ελ. Βενιζέλου - Αλεξάνδρα, σας γνωρίζουμε ότι στο νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, «η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου».

«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε "πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών" και προφανώς καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των “fake” αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα νοσοκομεία μας και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα Νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες», καταλήγει η ανακοίνωση.
