Κύπρος: Ο ελεγκτής με την περούκα, το screenshot της εκδίκησης και το κόμμα του «ανίκανου» με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου - Βίντεο

Ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου μπήκε σε λεωφορείο για έλεγχο μεταμφιεσμένος - Η φωτογραφία του «διέρρευσε» στα social media, από τον προηγούμενο διοικητή, ο οποίος απολύθηκε το 2024 ως ανίκανος, αλλά τώρα έχει φτιάξει το δικό του κόμμα, το οποίο ονομάζει «Άλμα»