Αντιδήμαρχος στον Βόλο υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο δημαρχείο, του έγινε bypass

Ο Σπύρος Γάτος είναι αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
Καρδιακό επεισόδιο μέσα στο δημαρχείο Βόλου υπέστη το πρωί της Δευτέρας ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Σπύρος Γάτος.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε ότι είχε έντονη καρδιακή δυσλειτουργία.
Ο κ. Γάτος, στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση bypass με τον ίδιο να παραμένει νοσηλευόμενος.
