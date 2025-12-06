Τραγικό: Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του, νοσηλεύεται στα Γιαννιτσά με συμπτώματα εγκεφαλικού

Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας, έλεγε ο Κωνσταντίνος Θεολόγου, περιγράφοντας την οδύνη του για τη θανάτωση των προβάτων λόγω ευλογιάς - Η οικογένειά του είχε φροντίσει τα νεογέννητα αρνιά σαν να ήταν μέλη της