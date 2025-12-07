Η μητέρα μου φώναζε ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό, περιγράφει η κόρη του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε αφού αποχαιρέτησε τα 450 πρόβατά του
«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά είναι εντάξει τώρα» είπε η κόρη του Δέσποινα
Τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοφίλου να μην αντέχει τη συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων ημερών και να καταρρέει. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γιαννιτσών όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού.
Η κόρη του, Δέσποινα, από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης μίλησε για όσα έγιναν με τον πατέρα της ο οποίος δεν άντεχε τον πόνο για τα πρόβατά του το τελευταίο διάστημα. «Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά είναι εντάξει τώρα» είπε αρχικά και συνέχισε:
«Έβλεπε το βίντεο που έχει τραβήξει, έκλαιγε, ξάπλωσε λίγο να κοιμηθεί και εκεί που κοιμόταν με φώναξε η μητέρα μου έντρομη. Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος. Μου φώναζε η μητέρα μου ''ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό''. Και σηκωθήκαμε γρήγορα, πήγαμε στο νοσοκομείο στα Γιαννιτσά. Εκεί ο μπαμπάς είπε ότι ήταν ήδη λίγο καλύτερα. Η αδερφή μου η νοσηλεύτρια είναι εκεί μαζί του, οπότε είναι καλά».
Σχετικά με τα πρόβατα, λέει πως «το δικό μας κοπάδι είναι το τελευταίο στο Νομό Θεσσαλονίκης που βρέθηκε θετικό και δεν έχει θανατωθεί ακόμα. Και κρατάει ανοιχτό το φάκελο της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε σε περίπτωση που δεν θανατωθούν τα πρόβατά μας δεν μπορεί να προχωρήσει η εξέλιξη με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους ώστε να αποζημιωθούν. Τα δικά μας τα πρόβατα έχουν περάσει δύο μήνες που νόσησαν. Πλέον είναι όλα υγιή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χάσαμε αρκετά, αλλά τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Αρνούνται να πάρουν νέο δείγμα, δεν ξέρω γιατί».
Είπε επίσης πως κτηνοτρόφοι ακόμα και από το Κιλκίς έκαναν καταγγελίες για τα πρόβατα του πατέρα της που δεν έχουν θανατωθεί ακόμα. «Ενοχλούμε μέχρι και το Κιλκίς» ανέφερε.
Στο αρχικό ρεπορτάζ, ο κτηνοτρόφος καταγραφόταν να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα ζώα που εξέτρεφε για δεκαετίες. Η απόφαση για τη θανάτωση των 450 προβάτων επιβλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω κρούσματος ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, μέτρο που σήμανε την οριστική απώλεια της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού.
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε ο Θεολόγος, περιγράφοντας την οδύνη του. Η οικογένειά του είχε τονίσει πως τα παιδιά μεγάλωσαν δίπλα στο κοπάδι, φροντίζοντας τα νεογέννητα αρνιά με μπιμπερό και αντιμετωπίζοντάς τα ως μέλη της οικογένειας.
