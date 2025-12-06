Δείτε βίντεο: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του, όλα ντόπιας ιστορικής φυλής
Δείτε βίντεο: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του, όλα ντόπιας ιστορικής φυλής

Εκατοντάδες ζώα της φυλής του Ρουμλουκίου θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς

Δείτε βίντεο: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του, όλα ντόπιας ιστορικής φυλής
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:

Τα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ πρόβατα ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ μία μέρα πριν εκλείψουν


Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα. «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους», λέει ο κτηνοτρόφος μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
