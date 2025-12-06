Δείτε βίντεο: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του, όλα ντόπιας ιστορικής φυλής
Δείτε βίντεο: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του, όλα ντόπιας ιστορικής φυλής
Εκατοντάδες ζώα της φυλής του Ρουμλουκίου θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.
Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή.
Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα. «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους», λέει ο κτηνοτρόφος μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
