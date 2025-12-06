Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο Μικροθηβών στην ΠΑΘΕ, χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες - Την ερχόμενη εβδομάδα η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για να υπάρξει συντονισμός σε όλα τα μπλόκα - Δείτε εικόνες και βίντεο