Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο Μικροθηβών στην ΠΑΘΕ, χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία
Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο Μικροθηβών στην ΠΑΘΕ, χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες - Την ερχόμενη εβδομάδα η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για να υπάρξει συντονισμός σε όλα τα μπλόκα - Δείτε εικόνες και βίντεο
Με αυξημένα μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους και τελωνεία σε όλη τη χώρα συνεχίζουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, κι ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, την ερχόμενη εβδομάδα, για να υπάρξει συντονισμός.
Οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με μπλόκα σε πολλές περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αχαΐα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται, από πλευράς αγροτών, πιο δυναμικές ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός λιμανιών και τελωνείων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούν άμεσες λύσεις και διαμηνύουν ότι δεν επιθυμούν διάλογο χωρίς αποτελέσματα.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι η πολιτεία θα αντιμετωπίσει αυστηρά τις παραβατικές συμπεριφορές, ωστόσο επισημαίνει ότι έχει διάθεση για διάλογο. «Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στην ΠΑΘΕ, όπου το Σάββατο το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από Αλμυρό και Βελετσίνο έκλεισαν τον κόμβο Μικροθηβών.
Ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα, ενώ οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους.
Οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με μπλόκα σε πολλές περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αχαΐα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται, από πλευράς αγροτών, πιο δυναμικές ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός λιμανιών και τελωνείων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούν άμεσες λύσεις και διαμηνύουν ότι δεν επιθυμούν διάλογο χωρίς αποτελέσματα.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι η πολιτεία θα αντιμετωπίσει αυστηρά τις παραβατικές συμπεριφορές, ωστόσο επισημαίνει ότι έχει διάθεση για διάλογο. «Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κλειστός ο κόμβος Μικροθηβών στην ΠΑΘΕ
Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στην ΠΑΘΕ, όπου το Σάββατο το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από Αλμυρό και Βελετσίνο έκλεισαν τον κόμβο Μικροθηβών.
Ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα, ενώ οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους.
Επεισόδια και χημικά στη Θεσσαλονίκη
Το μεσημέρι της Παρασκευής, επεισόδια σημειώθηκαν στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, ενώ προσπάθησαν να περάσουν το μπλόκο των αστυνομικών για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.
Ένα τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινήθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ κάποιοι ακούστηκαν να ζητούν από τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό. Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.
Αποκλείστηκε η αερογέφυρα της Θέρμης
Επίσης οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.
Αγρότες των Σερρών απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων. Στην Εγνατία έχουν επίσης στηθεί μπλόκα στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.
Νέες κινητοποιήσεις στη ΘεσσαλίαΚλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Παράλληλα, αγρότες από τη Βοιωτία ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.
Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα. Το μπλόκο θα συνεδριάσει την Κυριακή, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του.
Κλιμάκωση από τη Δευτέρα
Τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς να αποκλείεται το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων. Παράλληλα, σε πανθεσαλλική σύσκεψη, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, εντός της εβδομάδας.
Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο.
Αύριο αναμένονται νέα τρακτέρ στο μπλόκο της Καρδίτσας, στον Ε65, που είναι και το μεγαλύτερο μπλόκο. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, οι αγρότες των Τρικάλων έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια του Λόγγου.
Τρία μπλόκα στην Αχαΐα
Τρία μπλόκα έχουν στηθεί και στον νομό Αχαΐας. Το ένα μπλόκο βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα, όπου οι αγροτες έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική Πατρών – Πύργου. Ένα άλλο μπλόκο με πάνω από 100 τρακτέρ έχει στηθεί στην Ιτέα, ενώ οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.
Αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό και οι αγρότες της Βόνιτσας, προς τα διόδια του Ακτίου.
Μπλόκα αγροτών στα τελωνεία
Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.
Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.
Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.
Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.
Διαμαρτυρίες και στη Λέσβο, με τους αγρότες να χύνουν χτες γάλα στον δρόμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα