Τσιάρας: Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες

Όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν υπάρχει καλή πίστη και πραγματική διάθεση για επίλυσή τους, δήλωσε ο Υπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στη ΚΕΕΕ