Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Η πλειοψηφία των Αμερικανών θέλει την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία

Η έρευνα Reagan National Defense Survey, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στη New York Post, διαπίστωσε ότι το 64% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της αποστολής όπλων για την υποστήριξη της κυβέρνησης του Κιέβου, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι και το υψηλότερο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.



την παροχή πυραύλων μακράς εμβέλειας, όπως οι Tomahawk, στην Ουκρανία, ώστε να μπορεί να επιτεθεί βαθιά στο ρωσικό έδαφος, ενώ το 68% υποστηρίζει την πώληση αμερικανικών όπλων σε Eυρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα τα παρέχουν στην Ουκρανία.



Σε αντίθεση με το 2024, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων (59%) υποστηρίζει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία για την απόκρουση της ρωσικής εισβολής, σε αύξηση από 44% πέρυσι. Τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών υποστηρίζουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία, σε αύξηση από 68% πριν από ένα χρόνο.



Σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλειοψηφία των Αμερικανών (45%) υποστηρίζει την «πλήρη εδαφική απελευθέρωση» της Ουκρανίας από τη Ρωσία, ενώ το 23% δηλώνει ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη σε αντάλλαγμα για «εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας» και το 22% τάσσεται υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης.



επτά στους δέκα Αμερικανούς (69%) τάσσονται υπέρ της παροχής συλλογικής αμυντικής δέσμευσης από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στην Ουκρανία, παρόμοιας με το Άρθρο V του ΝΑΤΟ, και σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) τάσσονται υπέρ της δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που θα ελέγχεται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις με την υποστήριξη της αεροπορικής δύναμης των ΗΠΑ.



«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η δικομματική δέσμευση των Αμερικανών προς την Ουκρανία έχει ενισχυθεί κατά το τελευταίο έτος», δήλωσε το Ίδρυμα και Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρήγκαν, το οποίο διεξήγαγε την έρευνα. «Το κοινό τάσσεται υπέρ μιας στρατηγικής που συνδυάζει τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ, την κατανομή του βάρους από την Ευρώπη και την αξιόπιστη αποτροπή έναντι εδαφικών παραχωρήσεων ή πρόωρης αποχώρησης».



Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.



Κλείσιμο Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης, αλλά δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Πέμπτη ότι το Κίεβο ήθελε να μάθει «ποια άλλα προσχήματα έχει επινοήσει ο Πούτιν για να παρατείνει τον πόλεμο και να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία».



Αλλού, η πλειοψηφία των Αμερικανών (48%) θεωρεί ότι η Κίνα είναι η χώρα που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, με τη Ρωσία να ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση (26%).



Με αυτό κατά νου, το 60% δηλώνει ότι υποστηρίζει την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων για την υπεράσπιση της Ταϊβάν σε περίπτωση που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιτεθεί στο νησιωτικό κράτος, όπως έχει δηλώσει ότι θα κάνει — με το 62% να τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ταϊβάν και της κατάρριψης κινεζικών αεροσκαφών.



Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) υποστηρίζουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Κίνα σε περίπτωση εισβολής και το 79% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης της Ταϊβάν ως ανεξάρτητης χώρας, αν συμβεί κάτι τέτοιο — απορρίπτοντας την τρέχουσα πολιτική της Ουάσιγκτον «Μία Κίνα».



Η έρευνα διεξήχθη σε περισσότερους από 2.500 Αμερικανούς μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου, με περιθώριο σφάλματος ±1,96%.