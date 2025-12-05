Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με την εταιρεία, υστερούμε ακόμα κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο