Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με την εταιρεία, υστερούμε ακόμα κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ

