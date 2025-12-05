Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία Byron, οι κόκκινες περιοχές

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία Byron

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία Byron σε όλη την Ελλάδα: Πού είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Συστάσεις για τηλεργασία, τι θα γίνει με τα ντελίβερι

Οδηγία και για τους δημόσιους υπάλληλους

Κανονικά τα ταξί στην Αττική

Πού έχει σταλεί μήνυμα του 112

Προβλήματα χθες στην Αττική, «πνίγηκαν» Λακωνία, Πιερία, Ζάκυνθος και Κρήτη

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί πάνω από 120 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα από χθες εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.





Επιπλέον, η Πυροσβεστική κλήθηκε χθες για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, τόσο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όσο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων είχαν ακινητοποιηθεί οχήματα.





Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

1) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων





Στο σκοτάδι βυθίστηκε η



Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα καταστήματα είναι χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ φαίνονται εργαζόμενοι στα καταστήματα σε μία περίπτωση να κατεβάζουν τα ρολά και να φεύγουν και σε άλλη να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.



Παράλληλα, κόσμος με ομπρέλες αλλά και με... αυτοσχέδια προστασία για τη βροχή ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο, σε εικόνες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για τη συγκεκριμένη οδό.





4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού αργά χθες το απόγευμα, καθώς υπήρξε μπλακ άουτ στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας.

Συγκλονιστικές εικόνες, η ΕΜΑΚ διέσωσε οικογένεια από πλημμυρισμένο δρόμο στη Λακωνία



«Είναι δύσκολη η κατάσταση»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο



Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο



Βούλιαξε αυτοκίνητο στην Κρήτη



Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο

Προβλήματα και στο Λασίθι από την κακοκαιρία



Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Δείτε live χάρτη: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες





