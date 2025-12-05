Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία Byron, οι κόκκινες περιοχές
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία Byron, οι κόκκινες περιοχές
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες -Σε ύφεση τα φαινόμενα στην Αττική, δοκιμάζεται ξανά η Μάνδρα - Προβλήματα σε όλη τη χώρα - Σε κατάσταση Red Code 9 περιοχές
Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που είχε εκδώσει την Τετάρτη (03/12) προχώρησε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Όπως αναφέρεται:
Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία Byron που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα
ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.
2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:
α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.
β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.
Θέμα της συνεδρίασης τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:
1) Σήμερα Παρασκευή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα.
2) Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.
3) Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αύριο Σάββατο.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.
Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» που εκδόθηκε την Τετάρτη (03/12/2025).
Διαβάστε επίσης - Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, τα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική εξηγούν τις πλημμύρες
Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.
Παράλληλα στις 12.00 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε τουλάχιστον 11 ακόμα δήμους στην χώρα.
Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:
-Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
-Δήμος Διον Ολύμπου
-Δήμος Κατερίνης
-Δήμος Ρόδου
-Δήμος Κάσου
-Δήμος Τήλου
-Δήμος Σύμης
-Δήμος Καστελόριζου
-Δήμος Ανατολικής Μάνης
-Δήμος Ευρώτα
-Δήμος Μονεμβασιάς
-Δήμος Πύδνας-Κολινδρού
Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.
Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ), να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.
Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
«Οσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως», αναφέρει το υπουργείο το οποίο επικαλείται μάλιστα τη σχετική διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που αναφέρει ότι «σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».
Την ίδια ώρα συνιστάται στους υπαλλήλους «να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη».
Επισημαίνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά υπαλλήλους «τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.».
«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή.
Μηνύματα 112 για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης (04/12), σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κρήτης, Κυκλάδες στη Ρόδο, στη Λάρισα και στη Μαγνησία. Το μήνυμα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής το 112 ήχησε και στα Μέγαρα Αττικής, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.
Μήνυμα του 112 εστάλη και στον Δήμο Μάνδρας Αττικής, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους.
Επιπλέον, η Πυροσβεστική κλήθηκε χθες για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, τόσο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όσο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων είχαν ακινητοποιηθεί οχήματα.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:
1) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας
3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων
4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού αργά χθες το απόγευμα, καθώς υπήρξε μπλακ άουτ στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας.
Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα καταστήματα είναι χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ φαίνονται εργαζόμενοι στα καταστήματα σε μία περίπτωση να κατεβάζουν τα ρολά και να φεύγουν και σε άλλη να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Παράλληλα, κόσμος με ομπρέλες αλλά και με... αυτοσχέδια προστασία για τη βροχή ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο, σε εικόνες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για τη συγκεκριμένη οδό.
Προβλήματα στα δυτικά και σε περιοχές που από χθες η κακοκαιρία έχει προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για τη Λακωνία και την Πιερία εκδόθηκε 112 ενώ στη Ζάκυνθο έχει πλημμύρες. Η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική μιας και λίγο μετά τις 12:00 ξεκίνησε δυνατή βροχή.
Στη Σκάλα Λακωνίας, άνδρες της ΕΜΑΚ προχώρησαν στη διάσωση τριών ατόμων την τελευταία στιγμή, από όχημα που είχε εγκλωβιστεί και κατακλυστεί από τα νερά. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο είχε βυθιστεί σε πλημμυρισμένο σημείο, με τις εικόνες της επιχείρησης να αποτυπώνονται σε βίντεο.
Στο σχετικό υλικό που δημοσιεύθηκε από το Forecast Weather Greece καταγράφονται οι προσπάθειες των διασωστών μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ισχυρή ροή νερού και περιορισμένη ορατότητα, καθώς προσεγγίζουν το όχημα και απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.
Βίντεο από επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό:
Η οργανωμένη επιχείρηση και η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων συνέβαλαν ώστε ο απεγκλωβισμός να ολοκληρωθεί χωρίς σοβαρότερους τραυματισμούς.
Σύμφωνα με ανάρτηση της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, εννέα άτομα της ομάδας επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.
Οι σωστικές δυνάμεις σε Λακωνία και Δήμο Ανατολικής Μάνης παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
Στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, σύμφωνα με το lakonikos.gr.
Ο τοίχος, υποχώρησε, λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην ανατολική Μάνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυκλοφορία στην ΕΟ Σπάρτης - Γυθείου έχει αποκλειστεί στη συμβολή με τον Περιφερειακό Γυθείου, ενώ στην περιοχή της Λίμνης ο δρόμος έχει πλημμυρίσει.
Βίντεο από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Βαθύ Γυθείου:
«Είναι δύσκολη η κατάσταση στη Λακωνία, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας», ανέφερε χθες, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Βερούτης.
Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».
Παράλληλα, ο κ. Βερούτης είπε ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».
Δείτε βίντεο από τις Αιγιές Γυθείου:
Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.
Δύσκολες είναι οι ώρες στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο μια περιοχή για την οποία το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112.
Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας.
Οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καταφύγει στους Α’ ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.
Μιλούν για σπίτια πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι του ισογείου, καλλιέργειες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά, ακόμα και ζώα που χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας από το ποτάμι της λάσπης και των φερτών υλικών.
Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, περιμένουν τους διασώστες να προσεγγίσουν με βάρκες καθώς πολλοί δεν έχουν ρεύμα, νερό ή τρόπο επικοινωνίας με το χωριό να είναι ουσιαστικά αποκομμένο.
Δύσκολη η κατάσταση στη Λίνδο
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίνδο της Ρόδου υπάρχουν και εκεί πλημμύρες και μάλιστα τα σχολεία θα είναι κλειστά.
Η κακοκαιρία χτύπησε και την Κρήτη προκαλώντας προβλήματα στο Ηράκλειο .
Ένα αυτοκίνητο μάλιστα «βούλιαξε» όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το σταθμευμένο όχημα καρφώθηκε αρχικά μέσα στη λακκούβα που δημιουργήθηκε και έπειτα κατέρρευσε πλήρως.
Στο οικόπεδο στα όρια του οποίου είχε σταθμεύσει ο οδηγός το αυτοκίνητό του, γίνονται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες τομές φτάνουν στα όρια του δρόμου.
Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες, ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ ακόμη δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, υποχώρησε και η περίφραξη με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο που από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.
Δείτε φωτογραφίες:
Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα, υποχώρησε τμήμα της οδού Φωτάκη, όπου ένα αυτοκίνητο, όπως έγραψε νωρίτερα το Neakriti.gr βρέθηκε παγιδευμένο μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης νέου κτιρίου.
Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αιφνίδια πτώση του οχήματος στον κρατήρα.
Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και οι περισσότεροι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, αφού η ΕΜΥ πριν λίγη ώρα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο.
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι
ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι
στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Τακτικές τηλεδιασκέψεις συντονισμού συγκαλεί η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής με εκπροσώπους των δήμων και των Περιφερειών των περιοχών όπου επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2025. Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, «οι υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οργανώνουν το έργο της καταγραφής των ζημιών και της χορήγησης των αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες κατά το μήνα Νοέμβριο 2025» ενώ προσθέτει ότι «πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει συντονισμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς»
Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, παρείχαν διευκρινίσεις στους δημάρχους που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας «Adel», αλλά και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δράσης ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής, Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, Ζηρού Γεώργιος Γιολδάσης, Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, Βόρειων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης και Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των αιτήσεων των πληγέντων ειδικά για τα επιδόματα της οικοσκευής και των πρώτων βιοτικών αναγκών.
Αντίστοιχη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και με τους αντιπεριφερειάρχες Λέσβου Κωνσταντίνο Αρώνη, Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιο Μαυρομάτη, Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, Κέρκυρας Αλέξανδρο Δήμου, 'Αρτας Βασίλειο Ψαθά και Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Σιαράβα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο του περιφερειακού συντονιστή Κρατικής Αρωγής, αλλά και στη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών από τις Περιφέρειες για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι δήμαρχοι καθοδηγούν τα συνεργεία για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.
α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.
β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.
Διαβάστε επίσης - Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, τα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική εξηγούν τις πλημμύρες
Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία Byron σε όλη την Ελλάδα: Πού είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία
Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.
Παράλληλα στις 12.00 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.
Προβλήματα στα δυτικά και σε περιοχές που από χθες η κακοκαιρία έχει προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για τη Λακωνία και την Πιερία εκδόθηκε 112 ενώ στη Ζάκυνθο έχει πλημμύρες. Η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική μιας και λίγο μετά τις 12:00 ξεκίνησε δυνατή βροχή.
Δύσκολη η κατάσταση στη Λίνδο
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίνδο της Ρόδου υπάρχουν και εκεί πλημμύρες και μάλιστα τα σχολεία θα είναι κλειστά.
Η κακοκαιρία χτύπησε και την Κρήτη προκαλώντας προβλήματα στο Ηράκλειο .
Βούλιαξε αυτοκίνητο στην Κρήτη
Ένα αυτοκίνητο μάλιστα «βούλιαξε» όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το σταθμευμένο όχημα καρφώθηκε αρχικά μέσα στη λακκούβα που δημιουργήθηκε και έπειτα κατέρρευσε πλήρως.
Στο οικόπεδο στα όρια του οποίου είχε σταθμεύσει ο οδηγός το αυτοκίνητό του, γίνονται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες τομές φτάνουν στα όρια του δρόμου.
Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες, ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ ακόμη δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, υποχώρησε και η περίφραξη με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο που από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.
Δείτε φωτογραφίες:
Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...
Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα, υποχώρησε τμήμα της οδού Φωτάκη, όπου ένα αυτοκίνητο, όπως έγραψε νωρίτερα το Neakriti.gr βρέθηκε παγιδευμένο μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης νέου κτιρίου.
Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αιφνίδια πτώση του οχήματος στον κρατήρα.
Προβλήματα και στο Λασίθι από την κακοκαιρίαΈντονη ήταν η βροχή χθες το βράδυ και στην περιοχή Φέρμα στο Λασίθι.
Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και οι περισσότεροι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι.
Δείτε live χάρτη: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες
