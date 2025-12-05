Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, τα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική εξηγούν τις πλημμύρες
Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, τα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική εξηγούν τις πλημμύρες

Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Σύμφωνα με τον ίδιο στη Δυτική Αττική τα καταγεγραμμένα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 200 mm, και για αυτό εξηγούνται τα οι πλημμύρες.



Η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ώρες και είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στην Αττική έχει μετατοπιστεί κυρίως προς τα ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

«Πνίγηκε» η Δυτική Αττική, συνολικά 245 χιλιοστά βροχής στη Βλυχάδα Αττικής 

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm. Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

