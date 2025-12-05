Αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες στον Άλιμο λόγω της κακοκαιρίας και επέπλεαν στα λασπόνερα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άλιμος Αυτοκίνητα Κακοκαιρία

Αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες στον Άλιμο λόγω της κακοκαιρίας και επέπλεαν στα λασπόνερα, δείτε βίντεο

Ορισμένοι «έντυσαν»βίντεο στο TikTok με αυτοκίνητα που κινούνταν μέσα στο νερό, με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά»

Αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες στον Άλιμο λόγω της κακοκαιρίας και επέπλεαν στα λασπόνερα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύσκολες ήταν και παραμένουν οι ώρες στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ειδικά στη δυτική Αττική.

Στον Άλιμο, δε, το βράδυ της Πέμπτης τα αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες.

Όπως φαίνεται σε πλάνα που κατέγραψαν πολίτες της περιοχής, τα νερά που είχαν σχεδόν καλύψει τα ΙΧ, είχαν παρασύρει οχήματα.

@xeniadrak #04 ♬ Raining Outside - Sound Library XL


Ορισμένοι, μάλιστα, έντυσαν βίντεο στο TikTok με αυτοκίνητα που κινούνταν μέσα στο νερό, με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά»

@pavlidou__

Welcome to Greece για να την βρεις

♬ Varkoula Tou Psara - Symoni & Lili Efstathiou & The Children's Project
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης