Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες στον Άλιμο λόγω της κακοκαιρίας και επέπλεαν στα λασπόνερα, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες στον Άλιμο λόγω της κακοκαιρίας και επέπλεαν στα λασπόνερα, δείτε βίντεο
Ορισμένοι «έντυσαν»βίντεο στο TikTok με αυτοκίνητα που κινούνταν μέσα στο νερό, με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά»
Δύσκολες ήταν και παραμένουν οι ώρες στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ειδικά στη δυτική Αττική.
Στον Άλιμο, δε, το βράδυ της Πέμπτης τα αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες.
Όπως φαίνεται σε πλάνα που κατέγραψαν πολίτες της περιοχής, τα νερά που είχαν σχεδόν καλύψει τα ΙΧ, είχαν παρασύρει οχήματα.
Ορισμένοι, μάλιστα, έντυσαν βίντεο στο TikTok με αυτοκίνητα που κινούνταν μέσα στο νερό, με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά»
Στον Άλιμο, δε, το βράδυ της Πέμπτης τα αυτοκίνητα έγιναν... βάρκες.
Όπως φαίνεται σε πλάνα που κατέγραψαν πολίτες της περιοχής, τα νερά που είχαν σχεδόν καλύψει τα ΙΧ, είχαν παρασύρει οχήματα.
@xeniadrak #04 ♬ Raining Outside - Sound Library XL
Ορισμένοι, μάλιστα, έντυσαν βίντεο στο TikTok με αυτοκίνητα που κινούνταν μέσα στο νερό, με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά»
@pavlidou__
Welcome to Greece για να την βρεις♬ Varkoula Tou Psara - Symoni & Lili Efstathiou & The Children's Project
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα