Επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας αναγορεύεται ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου

Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγορεύεται αύριο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι αύριο,  Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" του Πανεπιστημίου, στον πρώτο όροφο του κτιρίου διοίκησης. 
Η εκδήλωση θα ανοίξει με προσφώνηση από τον πρύτανη του πανεπιστημίου, καθηγητή Χρήστο Μπούρα και θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κωνσταντίνο Κουνετά και την πρόεδρο του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σωτηρία Αντωνοπούλου. Το τιμώμενο πρόσωπο θα παρουσιάσει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Γεωργιάδου. Ακολούθως θα αναγνωσθεί το ψήφισμα και ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα, ενώ η πρόεδρος του τμήματος ΔΕΠ, Σωτηρία Αντωνοπούλου θα αναγορεύσει τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Αφού περιενδυθεί με το επιτηβέννιο του πανεπιστημίου, ο κ.κ.Ελπιδοφόρος θα μιλήσει με θέμα «Ο ρόλος της Θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία».

Η είσοδος είναι ελεύθερη- πέρας προσέλευσης 11.45
